علماء آثار: طائرة مسيّرة تكشف أحياء كاملة تحت الأرض في مدينة رومانية بتركيا

موسكو-سانا

رصد علماء آثار روس باستخدام طائرة دون طيار مزودة بماسح ليزري أجزاءً مجهولة من مدينة رومانية قديمة في تركيا، منها أحياء سكنية كاملة ومدرجات وجدران لم تظهر في الحفريات التقليدية.

ونقلت قناة “ناوكا” الروسية أمس الجمعة عن الباحثة “إيديل مالجيل” من الجامعة الوطنية للبحوث العليا للاقتصاد في روسيا، أن تقنية المسح بالليزر مكنتها من رصد تضاريس مخفية تحت التربة والنباتات في مدينة باريون الرومانية، واكتشفت أحياء سكنية كاملة وجدراناً لم تكن معروفة من قبل.

وعلى عكس الكاميرا العادية، يخترق شعاع الليزر أوراق الأشجار وأغصانها ليصل إلى الأرض، ثم يقوم الحاسوب بتصفية إشارات النباتات ويحتفظ ببيانات المباني المدفونة، وبلغت دقة المسح 796 نقطة لكل متر مربع، ما أتاح رؤية جدران صغيرة وزوايا هياكل لا تتجاوز بضعة سنتيمترات، كانت مفقودة وسط التضاريس الطبيعية.

وتأسست مدينة باريون في القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد في شمال غرب تركيا، وأصبحت مستعمرة رومانية في القرن الأول قبل الميلاد، وتجرى فيها حفريات أثرية منذ عام 2005 كشفت عن حمامات ومسرح ومقابر، لكن أجزاء كبيرة منها بقيت غير مكتشفة بسبب الغطاء النباتي والتربة السميكة.