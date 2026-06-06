وزير الحرب الأمريكي: أوروبا تواجه تحديات متزايدة في ملف الهجرة

باريس-سانا

حذر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم السبت، من أن أوروبا تواجه ما وصفه بـ “غزو أيديولوجيات خطيرة” عبر البحر، داعياً الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية في التعامل مع ملف الهجرة.

ونقلت وكالة رويترز عن هيغسيث قوله خلال مراسم إحياء الذكرى الثانية والثمانين لعمليات إنزال قوات الحلفاء في نورماندي، التي شكلت بداية تحرير أوروبا الغربية من الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية: إن شواطئ أوروبا تشهد اليوم “تحديات من نوع آخر”.

وأضاف: إن قوارب المهاجرين تصل إلى شواطئ دول أوروبية عدة، بينها إسبانيا وإيطاليا واليونان وبلغاريا، متسائلاً: “متى ستتحرك العواصم الأوروبية لمواجهة هذا التحدي أم أن الوقت قد فات؟ آمل ألا يكون كذلك”.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدداً من مسؤولي إدارته وجهوا مراراً انتقادات لدول أوروبية، معتبرين أنها لم تنجح في السيطرة على ملف الهجرة بالشكل المطلوب.