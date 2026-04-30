البحرين والأردن يبحثان تطورات الوضع في المنطقة

عمّان- سانا

بحث وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي والبحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني تطوراتِ الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية للتوصل إلى حلّ دائم يضمن احترام القانون الدولي، وسيادة الدول وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان نُشر اليوم الخميس على منصة إكس أن الجانبين بحثا في اتصال هاتفي تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والجهود الهادفة للبناء على اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، للتوصل إلى حلّ مستدام يضمن معالجة كلّ أسباب التوتر الماضية، واحترام القانون الدولي وسيادة الدول، وحرية الملاحة في مضيق هرمز وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

كما بحث الصفدي والزياني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خدمةً لمصالح المملكتين والشعبين الشقيقين، كما استعرضا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لتكريس الأمن والاستقرار.

39 موقعاً لبنانياً جديداً تحت الحماية المعزّزة لليونيسكو
ارتقاء 41 فلسطينياً جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
ارتفاع عدد قتلى تصادم قطارين في أندونيسيا إلى سبعة
المحكمة العليا الأميركية تصدر حكماً ضد رسوم ترامب الجمركية
الإمارات وقطر تؤكدان ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على المنطقة وتغليب لغة الحوار
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك