أمير قطر وولي العهد السعودي يبحثان هاتفياً تداعيات التصعيد الجاري وانعكاساته على المنطقة

الدوحة-سانا

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل المستجدات الأمنية المتسارعة، وتداعيات التصعيد الجاري وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين أكدا ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، بما يحفظ أمن المنطقة، ويحول دون الانزلاق نحو مواجهات أوسع.

وفي هذا السياق، شدّد ولي العهد السعودي على تضامن المملكة الكامل ووقوفها إلى جانب دولة قطر، وإدانتها الشديدة لاستهداف إيران الأراضي القطرية بصواريخ باليستية، مؤكداً تقديم جميع الإمكانات لمساندة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

من جانبه، أعرب أمير قطر عن شكره وتقديره لمواقف المملكة العربية السعودية الراسخة، ولمشاعر التضامن الأخوي الصادق ودعمها الثابت لدولة قطر وشعبها.

وعبّر الشيخ تميم عن تضامنه مع الدول العربية التي استهدفتها الهجمات الإيرانية، مؤكداً أن التنسيق مستمر للرد على هذا العدوان.

وتعرضت دول قطر والبحرين والإمارات والكويت والأردن لاعتداءات إيرانية بالصواريخ في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.