مقتل عدد من عناصر الجيش اللبناني بينهم ضابط جراء غارة إسرائيلية

بيروت-سانا

قتل عدد من عناصر الجيش اللبناني، بينهم ضابط، إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم في تطور لافت في سياق الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية.

وأعلن الجيش اللبناني في بيان على “إكس”، أن عدداً من العسكريين، بينهم ضابط، قتلوا بغارة إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي – النبطية.

جاء ذلك عقب يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق يقضي بانسحاب ميليشيا حزب الله من الجنوب اللبناني، وإيقاف عملياته العسكرية، على أن ينتشر الجيش اللبناني في مناطق محددة، إلى جانب مسار تفاوضي لاحق حول ترتيبات أوسع.

ويعد هذا الاستهداف تطوراً غير مسبوق منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والتي كانت تقتصر على استهداف مواقع لميليشيا حزب الله وفق ادعاءاتها، لتتوسع رقعة الاستهداف بالتوازي مع مساعي الحكومة اللبنانية لوقف القصف واحتواء التصعيد.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم، عدداً من الغارات استهدفت مواقع عدة في البقاع الغربي وصيدا، كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية منطقة الخلة في بلدة جويا قضاء صور.

وقتل أمس ثمانية أشخاص جراء الغارات الجوية التي شنتها طائرات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان.