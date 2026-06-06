الصين تطلق 80 خطاً جديداً للشحن الجوي الدولي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026

بكين-سانا

أعلن فرع الخدمات اللوجستية الجوية التابع للاتحاد الصيني للخدمات اللوجستية، أن قطاع الشحن الجوي الدولي في الصين شهد نمواً ملحوظاً خلال العام الجاري، مع تدشين 80 خطاً دولياً جديداً للشحن الجوي حتى نهاية أيار 2026.

وأوضح الاتحاد وفق ما نقلت وكالة شينخوا، اليوم السبت، أن الخطوط الجديدة أضافت أكثر من 180 رحلة شحن أسبوعية ذهاباً وإياباً، ما يعزز قدرة الصين على دعم حركة التجارة الدولية، وسلاسل الإمداد العالمية.

ومن حيث الوجهات، استحوذت أوروبا على النصيب الأكبر من الخطوط الجديدة بواقع 35 خطاً، تلتها آسيا بـ 33 خطاً، ثم أمريكا الشمالية بـ 10 خطوط، إضافةً إلى خط واحد لكل من أمريكا الجنوبية وأفريقيا.

وأشار الاتحاد إلى أن الخطوط الجديدة تخدم بشكل رئيسي سلع التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، ومنتجات الصناعات التحويلية المتقدمة، والسلع ذات القيمة المضافة العالية، فضلاً عن المنتجات الطازجة التي تتطلب سرعةً في النقل والتسليم.

وأطلقت الصين 11 خط شحن جوي دولياً جديداً، خلال شهر أيار وحده شملت سبعة خطوط إلى وجهات آسيوية، وثلاثة خطوط إلى أوروبا، وخطاً واحداً إلى أمريكا الشمالية.

ويعكس هذا التوسع المتواصل في شبكة الشحن الجوي الدولية جهود الصين لتعزيز ارتباطها بالأسواق العالمية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل السريع للبضائع، وخاصةً في قطاعات التجارة الإلكترونية والتصنيع عالي التقنية.