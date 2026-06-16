بريطانيا تعلن تزويد أوكرانيا بيورانيوم مخصب وفرض عقوبات جديدة على روسيا

لندن-سانا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء يوم أمس الإثنين، أن بلاده ستزود أوكرانيا بيورانيوم مخصب لدعم محطاتها النووية، بالتزامن مع فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ستارمر قوله في بيان، قبيل انعقاد جلسة في إطار قمة مجموعة السبع عن النزاع في أوكرانيا: “أدين الضربات الوحشية التي تشنها روسيا في أوكرانيا”، مشيراً إلى أن لندن تهدف من خلال هذه الخطوات إلى “تضييق الخناق على الموارد التي تمول الحرب على أوكرانيا، وتأمين إمدادات الطاقة لأوكرانيا للشتاءات المقبلة”.

وتأتي هذه التطورات بعد اجتماع عقد في الثامن من الشهر الجاري في لندن، ضم رئيس الوزراء البريطاني، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، حيث ركزت المحادثات على سبل تعزيز الدعم الأوروبي لكييف وتكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.