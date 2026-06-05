اليابان تتجه لاستبدال 14 مفاعلاً نووياً متقادماً بحلول عام 2050

طوكيو-سانا

أعلنت اليابان اليوم الجمعة، عزمها استبدال ما يصل إلى 14 مفاعلاً نووياً قديماً بحلول عام 2050، وذلك في خطوة تعكس توجهاً متنامياً نحو الطاقة النووية بعد أكثر من 15 عاماً على كارثة فوكوشيما.

وذكرت وكالة فرانس برس أن وزارة الصناعة اليابانية ترغب في استبدال ما يصل إلى خمسة مفاعلات قديمة بحلول عام 2040، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 14 مفاعلا في العقد التالي، ومن شأن ذلك أن يرفع حصة الطاقة النووية من 10% حالياً إلى 20% من حاجة اليابان من الكهرباء.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة أهدافاً محددة لاستبدال مفاعلات نووية،

ويأتي ذلك بينما تسعى اليابان إلى تأمين قدرة كافية لإنتاج الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد بشكل حاد، والمرتبط خاصة بالتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ومصانع أشباه الموصلات.

عجز متوقع في إنتاج الكهرباء

ويقدّر قطاع الكهرباء الياباني أنه بحلول عام 2040، ستواجه البلاد عجزاً يبلغ 5,5 ملايين كيلو واط، أي ما يعادل إنتاج نحو خمسة مفاعلات، ما يعزز الحاجة إلى تحديث البنية التحتية للطاقة.

وكانت اليابان أوقفت جميع محطاتها النووية بعد الزلزال والتسونامي اللذين وقعا عام 2011، وتسببا في انصهار ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما، ما أسفر عن مقتل وفقدان زهاء 18500 شخص.

لكن طوكيو تريد إحياء الطاقة النووية من أجل تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة المرتبطة خصوصاً بالذكاء الاصطناعي.