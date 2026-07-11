إصابة أمريكي بفيروس “إيبولا” في الكونغو

واشنطن-سانا

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC)، تسجيل إصابة مؤكدة لمواطن أمريكي بفيروس “إيبولا” في الكونغو الديمقراطية، وسط استنفار طبي وتنسيق مشترك لمنع تفشي العدوى وتحديد المخالطين.



ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة الصحية الأمريكية قولها في بيان اليوم السبت: إن المصاب مواطن أمريكي يعمل لدى إحدى المنظمات الإنسانية الدولية الناشطة في الكونغو، حيث ثبتت مخبرياً إيجابية مسحته وإصابته بالفيروس من سلالة “بونديبوجيو” النادرة.



وأكدت الهيئة أنها بدأت تنسيقاً طبياً عاجلاً وواسع النطاق بالتعاون مع المنظمة الإنسانية التي ينتمي إليها المريض، إلى جانب وكالات اتحادية أمريكية أخرى وشركاء محليين ودوليين في الكونغو الديمقراطية، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب، وحصر دائرة المخالطين المباشرين المعرضين لخطر الإصابة بشكل كبير، بهدف اتخاذ التدابير الوقائية الصارمة لمنع انتشار وتفشي العدوى في المنطقة.



وبحسب بيان حكومي صدر في الكونغو أمس الجمعة، فقد أودى فيروس “إيبولا” بحياة 648 شخصاً، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 1830 حالة.