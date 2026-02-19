العثور على جثث 15 مهاجراً غير شرعي جنوب إيطاليا

photo 2026 02 19 14 49 44 العثور على جثث 15 مهاجراً غير شرعي جنوب إيطاليا

روما-سانا

أفادت منظمة “Sea-Watch” الإغاثية المعنية بالمهاجرين اليوم الخميس، بأنه تم العثور على 15 جثة على الأقل لمهاجرين غير شرعيين على سواحل مقاطعتي كالأبريا، وصقلية جنوب إيطاليا.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن المنظمة قولها: إنه “يعتقد أن هذه الجثث تعود لضحايا إعصار هاري الذي ضرب الساحل الصقلي مؤخراً”.

وكانت مصادر أمنية إيطالية أعلنت أمس، انتشال جثة من عرض البحر في المياه الساحلية المطلة على محافظة تراباني التابعة لمقاطعة صقلية.

وفي سياق متصل، ألغت محكمة كاتانيا في صقلية أمر احتجاز سفينة “سي ووتش 5” التابعة للمنظمة بعد احتجازها لمدة 15 يوماً.

واجتاحت العاصفة هاري البحر المتوسط والساحل الإيطالي مؤخراً، مسببةً أمواجاً بلغ ارتفاعها 16 متراً، وتسببت بخسائر بشرية فادحة.

وقدر خفر السواحل الإيطالي حينها عدد المهاجرين المفقودين بـ 380 شخصاً، إلا أن منظمات الإغاثة غير الحكومية المعنية بالمهاجرين رفعت هذا الرقم مؤخراً، وأفادت بوفاة ألف مهاجر في البحر.

الرئاسة التركية: قمة شرم الشيخ نقطة تحول لإرساء السلام والاستقرار الإقليميين
الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه: عشرات الضحايا في قصف همجي على غزة المحاصرة
المملكة المتحدة تدين إجراءات الاحتلال غير الشرعية لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
باكستان: 67 قتيلاً الحصيلة الجديدة لضحايا حريق بمركز تجاري بكراتشي
غوتيريش يدعو إلى تعزيز الجهود الدولية لمواجهة المناخ وجعل “كوب 30” نقطة تحول
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك