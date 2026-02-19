العثور على جثث 15 مهاجراً غير شرعي جنوب إيطاليا

روما-سانا

أفادت منظمة “Sea-Watch” الإغاثية المعنية بالمهاجرين اليوم الخميس، بأنه تم العثور على 15 جثة على الأقل لمهاجرين غير شرعيين على سواحل مقاطعتي كالأبريا، وصقلية جنوب إيطاليا.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن المنظمة قولها: إنه “يعتقد أن هذه الجثث تعود لضحايا إعصار هاري الذي ضرب الساحل الصقلي مؤخراً”.

وكانت مصادر أمنية إيطالية أعلنت أمس، انتشال جثة من عرض البحر في المياه الساحلية المطلة على محافظة تراباني التابعة لمقاطعة صقلية.

وفي سياق متصل، ألغت محكمة كاتانيا في صقلية أمر احتجاز سفينة “سي ووتش 5” التابعة للمنظمة بعد احتجازها لمدة 15 يوماً.

واجتاحت العاصفة هاري البحر المتوسط والساحل الإيطالي مؤخراً، مسببةً أمواجاً بلغ ارتفاعها 16 متراً، وتسببت بخسائر بشرية فادحة.

وقدر خفر السواحل الإيطالي حينها عدد المهاجرين المفقودين بـ 380 شخصاً، إلا أن منظمات الإغاثة غير الحكومية المعنية بالمهاجرين رفعت هذا الرقم مؤخراً، وأفادت بوفاة ألف مهاجر في البحر.