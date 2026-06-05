مقتل فلسطينية وإصابة 16 آخرين جراء اعتداءات الاحتلال في الضفة وقطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قُتلت فلسطينية وأصيب 16 آخرون اليوم الجمعة جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أنّ مسيّرة للاحتلال قصفت فجراً جنوب غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل شابة وإصابة 15 شخصاً آخرين.

وفي الضفة الغربية أصيب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في منطقة الجلاطية شرق بلدة إذنا غرب الخليل، بينما اعتقلت قوات الاحتلال طفلين فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة ميثلون جنوب جنين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق اليوم 13 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بينما اقتحم مستوطنون بلدات عدة، واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين.