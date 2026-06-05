مقتل فلسطينية وإصابة 16 آخرين جراء اعتداءات الاحتلال في الضفة وقطاع غزة

afp 69f1a8ee0b67 1777445102 مقتل فلسطينية وإصابة 16 آخرين جراء اعتداءات الاحتلال في الضفة وقطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قُتلت فلسطينية وأصيب 16 آخرون اليوم الجمعة جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أنّ مسيّرة للاحتلال قصفت فجراً جنوب غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل شابة وإصابة 15 شخصاً آخرين.

وفي الضفة الغربية أصيب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في منطقة الجلاطية شرق بلدة إذنا غرب الخليل، بينما اعتقلت قوات الاحتلال طفلين فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة ميثلون جنوب جنين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق اليوم 13 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بينما اقتحم مستوطنون بلدات عدة، واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين.

المكتب الإعلامي في غزة: ارتقاء وإصابة 931 فلسطينياً جراء خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار
رئيسا وزراء باكستان والصين يبحثان جهود إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72.612 قتيلاً
الناتو يحذر من مخاطر التصعيد النووي ويؤكد قوة الردع في مواجهة التهديدات الروسية
الصين: الأولوية القصوى إعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك