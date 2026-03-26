القوات الأردنية تعترض ثلاثة صواريخ إيرانية

عمان-سانا

أعلنت القوات الأردنية اليوم الخميس، أن سلاح الجو اعترض ثلاثة صواريخ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أطلقتها إيران باتجاه الأراضي الأردنية.

وقالت مديرية الإعلام العسكري في بيان: إن سلاح الجو الملكي “اعترض هذه الصواريخ التي استهدفت أراضي المملكة بكفاءة”، مشيرةً إلى أنها “لم تسفر عن أي إصابات”.

من جانبه، أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام أن “الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 17 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات”، مؤكداً “عدم وقوع إصابات نتيجة تلك الحوادث، فيما حصلت بعض الأضرار المادية”.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الأردن، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.