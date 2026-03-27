الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على لبنان اليوم إلى خمسة

بيروت-سانا

ارتفعت حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على عدة بلدات لبنانية اليوم الجمعة إلى خمسة قتلى، بعد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين، بهجمات استهدفت مناطق متعددة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام نقلاً عن الوزارة، أنه سبقت هذه الغارات غارة أخرى على بلدة كفر رمان في قضاء النبطية، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين.

كما نقلت الوكالة عن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة العامة قوله في بيان: “إن غارة نفذها العدو الإسرائيلي فجر اليوم على تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية أدت إلى مقتل مواطنين اثنين”.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة البزالية شمال بعلبك، أدت إلى تدمير منزل ومقتل شخص، وإصابة اثنين بجروح.

إلى ذلك، نفذت مسيّرة إسرائيلية قبيل فجر اليوم غارة استهدفت سيارة في بلدة عيناتا في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى وقوع إصابات، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وسُجِّل صباح اليوم قيام مروحيات أباتشي إسرائيلية بعملية تمشيط باتجاه بلدة حانين في قضاء بنت جبيل، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على البلدة، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجراً غارة على بلدة مجدل سلم- قضاء مرجعيون، وأخرى على بلدة حداثا، وغارة على بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل.

وشهد القطاع الغربي سلسلة تحركات للعدو الإسرائيلي، الذي أطلق قنابل دخانية وقذائف حارقة على التلال والأودية، بالتوازي مع قصف مدفعي وغارات استهدفت محيط الناقورة والبياضة وشمع، وإلقاء قذائف فوسفورية بهدف إنشاء مانع دخاني للرؤية.

بينما أطلقت قوات “اليونيفيل”، الكتيبة الإيطالية، صفارات الإنذار من مركزها في شمع، تحسباً لغارة إسرائيلية استهدفت مجدداً بلدة الشعيتية.

وتصعد إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، وتشن غارات كثيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع توغل بري عبر عدة محاور في الجنوب، في محاولة لفصل مناطق جنوب نهر الليطاني عن شماله وإقامة “منطقة عازلة”.

ووفقاً لحصيلة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية، بلغ عدد قتلى هذه الاعتداءات الإسرائيلية حتى مساء أمس 1116، بينما بلغ عدد الإصابات 3229.