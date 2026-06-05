فيدان: إسرائيل تحوّل المنطقة إلى ساحة حرب لمنع حل الدولتين

داكا-سانا‏

أكّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أنّ إسرائيل تواصل حرب الإبادة ‏التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، كما تواصل ممارساتها غير ‏القانونية في الضفة الغربية، والتي تستهدف تقويض فرص تنفيذ حل الدولتين.‏

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن فيدان قوله في مؤتمر صحفي مشترك ‏مع نظيره البنغلاديشي خليل الرحمن في داكا اليوم الجمعة: “إن الحكومة ‏الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تحوِّل المنطقة إلى ساحة حرب لمنع حل ‏الدولتين في فلسطين”، مشدّداً على أن أولوية المجتمع الدولي يجب أن تكون ‏وقف العدوان الإسرائيلي، وإنهاء أجواء الحرب في المنطقة.‏

وأوضح فيدان أن إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية في غزة، كما تواصل ‏يومياً إجراءاتها غير القانونية في الضفة الغربية، والتي تستهدف حل الدولتين، ‏كما تشن هجمات على لبنان.‏

ومنذ السابع من تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بقطاع ‏غزة أسفرت عن عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم نساء وأطفال، ‏إضافة إلى آلاف المفقودين ودمار واسع طال البنية التحتية والمرافق المدنية‏، وبالتوازي صعد الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية ‏منفذاً بشكل يومي حملات مداهمة واعتقال واعتداءات ضد الفلسطينيين ‏وأعمال ضم للأراضي وتهجيراً قسرياً لأهالي الضفة.‏

وحول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ، أكّد فيدان ضرورة إنهاء الاحتلال ‏والهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان بشكل كامل وإعادة الهدوء إلى ‏البلاد.‏

وبيَّن أن استقرار المنطقة وأمنها ورفاهها تمثل أولوية أساسية للسياسة ‏الخارجية التركية، محذراً من أن النزاعات الإقليمية باتت تؤثر بشكل متزايد ‏على التوازنات العالمية.‏

إلى ذلك أعرب وزير خارجية تركيا عن ترحيب أنقرة بالتقدم المحرز في ‏المباحثات بين إيران والولايات المتحدة، وأمله بأن تفضي إلى سلام واستقرار ‏دائمين في المنطقة، منوّهاً في هذا السياق، بجهود الوساطة التي تبذلها ‏باكستان لتثبيت وقف إطلاق النار، وقال: إن تركيا تدعم هذه المساعي.‏

وأكد أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والعودة إلى الوضع الذي ‏كان قائماً قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية يمثلان ضرورة ‏للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، داعياً الأطراف المعنيّة إلى تجنب أي ‏خطوات تهدد العملية السياسية، وشدد على ضرورة أن يتبنى المجتمع الدولي ‏موقفاً موحداً لإنهاء الحرب.‏

وفي الـ 28 من شباط بدأت حرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران ‏من جهة أخرى، وتسببت بمقتل الكثيرين وتوقف الملاحة في مضيق هرمز، ‏مع التداعيات الخطيرة لهذا الأمر على إمدادات الطاقة من نفط وغاز مسال، ‏وتوصلت واشنطن وطهران إلى هدنة في الـ 8 من نيسان الماضي بوساطة ‏باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في الـ 11 من الشهر ذاته، وبعدها فرضت ‏واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق ‏هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.‏