توقف تدفق الغاز الروسي لأوروبا عبر “ترك ستريم” لأغراض الصيانة

صوفيا-سانا

أظهرت بيانات صادرة عن الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز (إنتسوغ) والشركة المشغلة لشبكة الغاز في بلغاريا (بلغار ترانسغاز) أن إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر خط الأنابيب “ترك ستريم” توقفت بسبب أعمال صيانة محددة مسبقاً.

ونقلت وكالة رويترز عن “بلغار ترانسغاز” قولها: “إن أعمال الصيانة مستمرة خلال الفترة من الثاني إلى 10 من الشهر الجاري في محطة الضخ روسكايا، ومحطات الاستقبال في تركيا.

ويعد خط الأنابيب “ترك ستريم” المسار الوحيد المتبقي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بعد أن اختارت أوكرانيا عدم تمديد اتفاقية النقل لمدة خمس سنوات مع موسكو التي انتهت صلاحيتها مطلع كانون الثاني 2025.

وتتلقى صربيا وهنغاريا وسلوفاكيا الغاز عبر خط ترك ستريم بالإضافة إلى تركيا.