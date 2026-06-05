سوريا تدين الهجوم على محطة براكة النووية الإماراتية خلال جلسة طارئة ‏لمجلس المحافظين في فيينا

IMG 8199 سوريا تدين الهجوم على محطة براكة النووية الإماراتية خلال جلسة طارئة ‏لمجلس المحافظين في فيينا

فيينا-سانا‏

أدانت سوريا الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في ‏الإمارات خلال شهر أيار الماضي، مؤكدة أنه يشكل اعتداءً ‏خطيراً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.‏

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة، خلال المشاركة في ‏جلسة طارئة لمجلس المحافظين اليوم الجمعة في مقر الوكالة الدولية ‏للطاقة الذرية في فيينا لبحث هذا الهجوم ومتابعة ملابساته سياسة الإفصاح، إن سوريا تدين ‏بأشد العبارات هذا الاعتداء السافر، وتؤكد ضرورة اضطلاع المنظمات ‏الدولية المعنية بمسؤولياتها لمنع تكرار أي ‏استهداف أو تهديد للمنشآت ‏النووية، لما لذلك من تداعيات بالغة الخطورة ‏على الإنسان والبيئة وأمن ‏الطاقة.‏

العقلة2 سوريا تدين الهجوم على محطة براكة النووية الإماراتية خلال جلسة طارئة ‏لمجلس المحافظين في فيينا

وشدد العكلة على أهمية الالتزام بالرسائل السبع التي حددها المدير العام للوكالة ‌‏الدولية للطاقة الذرية بشأن حماية المنشآت النووية، مؤكداً أن أمن واستقرار ‌‏دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار ‌‏المنطقة، وأن سوريا تقف إلى جانب الإمارات وتعلن تضامنها الكامل معها.‏

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في الـ 17 من أيار الماضي عن اندلاع حريق ‏في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية من ‏دون تسجيل إصابات أو تأثير على مستويات الأمان الإشعاعي.‏

القائم بأعمال سفارة سوريا في بيروت يبحث مع وزير العدل اللبناني الملفات ذات الاهتمام المشترك
الرئيس الشرع يبحث مع نظيره التركي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
الرئيس الشرع يبحث هاتفياً مع بارزاني مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة
وقائع جلسة في مجلس الأمن لمناقشة آخر المستجدات في سوريا
فرنسا تدين الهجوم الإرهابي في تدمر وتدعو لتعاون دولي مع سوريا لمكافحة الإرهاب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك