سوريا تدين الهجوم على محطة براكة النووية الإماراتية خلال جلسة طارئة ‏لمجلس المحافظين في فيينا

فيينا-سانا‏

أدانت سوريا الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في ‏الإمارات خلال شهر أيار الماضي، مؤكدة أنه يشكل اعتداءً ‏خطيراً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.‏

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة، خلال المشاركة في ‏جلسة طارئة لمجلس المحافظين اليوم الجمعة في مقر الوكالة الدولية ‏للطاقة الذرية في فيينا لبحث هذا الهجوم ومتابعة ملابساته سياسة الإفصاح، إن سوريا تدين ‏بأشد العبارات هذا الاعتداء السافر، وتؤكد ضرورة اضطلاع المنظمات ‏الدولية المعنية بمسؤولياتها لمنع تكرار أي ‏استهداف أو تهديد للمنشآت ‏النووية، لما لذلك من تداعيات بالغة الخطورة ‏على الإنسان والبيئة وأمن ‏الطاقة.‏

وشدد العكلة على أهمية الالتزام بالرسائل السبع التي حددها المدير العام للوكالة ‌‏الدولية للطاقة الذرية بشأن حماية المنشآت النووية، مؤكداً أن أمن واستقرار ‌‏دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار ‌‏المنطقة، وأن سوريا تقف إلى جانب الإمارات وتعلن تضامنها الكامل معها.‏

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في الـ 17 من أيار الماضي عن اندلاع حريق ‏في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية من ‏دون تسجيل إصابات أو تأثير على مستويات الأمان الإشعاعي.‏