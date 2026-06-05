سوريا تدين الهجوم على محطة براكة النووية الإماراتية خلال جلسة طارئة ‏لمجلس المحافظين في فيينا

فيينا-سانا
أدانت سوريا الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات خلال شهر أيار الماضي، مؤكدة أنه يشكل اعتداءً خطيراً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة، خلال المشاركة في جلسة طارئة لمجلس المحافظين اليوم الجمعة في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لبحث هذا الهجوم ومتابعة ملابساته سياسة الإفصاح، إن سوريا تدين بأشد العبارات هذا الاعتداء السافر، وتؤكد ضرورة اضطلاع المنظمات الدولية المعنية بمسؤولياتها لمنع تكرار أي استهداف أو تهديد للمنشآت النووية، لما لذلك من تداعيات بالغة الخطورة على الإنسان والبيئة وأمن الطاقة.
وشدد العكلة على أهمية الالتزام بالرسائل السبع التي حددها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن حماية المنشآت النووية، مؤكداً أن أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة، وأن سوريا تقف إلى جانب الإمارات وتعلن تضامنها الكامل معها.
وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في الـ 17 من أيار الماضي عن اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية من دون تسجيل إصابات أو تأثير على مستويات الأمان الإشعاعي.