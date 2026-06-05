المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدعو لقرارات حاسمة بشأن انتهاكات إسرائيل في فلسطين

thumbs b c c8ec86e249474e3ba67c6d30923ba96e المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدعو لقرارات حاسمة بشأن انتهاكات إسرائيل في فلسطين

نيويورك-سانا

دعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن المجموعة شددت في بيان ألقاه المندوب السعودي بالأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، في مؤتمر صحفي بمجلس الأمن الدولي، على رفض كل الإجراءات التي تهدف لتغيير وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، متهمة إسرائيل بتعزيز الاستيطان وتفتيت حقوق الفلسطينيين.

وحذرت المجموعة العربية من مساعي إسرائيل للتصعيد في قطاع غزة، مشددة على رفض أي عمليات نزوح أو تهجير تقدم عليها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

ودعت إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

بأغلبية ساحقة.. البرلمان الأوروبي يعتمد قراراً يدين انتهاكات حقوق الإنسان والقمع في إيران
تايلاند تعلن أنها ستعلّق اتفاق السلام مع كمبوديا
ألبانيزي تطالب بإنهاء التطبيع مع الاحتلال وتؤكد عدم شرعية وجوده في فلسطين
السلطات الأردنية تتعامل مع 187 بلاغ سقوط شظايا
نقابة الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال ارتكب في غزة أكبر جريمة إبادة إعلامية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك