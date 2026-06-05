المجموعة العربية بالأمم المتحدة تدعو لقرارات حاسمة بشأن انتهاكات إسرائيل في فلسطين

نيويورك-سانا

دعت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن المجموعة شددت في بيان ألقاه المندوب السعودي بالأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، في مؤتمر صحفي بمجلس الأمن الدولي، على رفض كل الإجراءات التي تهدف لتغيير وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، متهمة إسرائيل بتعزيز الاستيطان وتفتيت حقوق الفلسطينيين.

وحذرت المجموعة العربية من مساعي إسرائيل للتصعيد في قطاع غزة، مشددة على رفض أي عمليات نزوح أو تهجير تقدم عليها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

ودعت إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية