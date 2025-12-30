مقتل شخصين في قصف أمريكي لقارب يشتبه بتهريبه المخدرات في المحيط الهادئ

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي عن مقتل شخصين في ضربة استهدفت أمس مركباً يشتبه في أنه كان يستخدم لتهريب المخدرات شرق المحيط الهادئ.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن القيادة الجنوبية الأمريكية قولها: إن “الاستخبارات أكدت أن المركب كان يعبر طرقاً معروفة بأنها تستخدم لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وكان منخرطاً في عمليات تهريب مخدرات”.

وأشارت إلى أن رجلين قتلا، ليرتفع بذلك عدد القتلى الإجمالي في الحملة التي تشنّها واشنطن في المنطقة إلى 107 قتلى على الأقل.

ومنذ أيلول الماضي، تنفذ الإدارة الأمريكية ضربات عسكرية في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ضد قوارب تشتبه بتهريبها المخدرات.

وأثارت هذه الضربات جدلاً في الأوساط الدولية، حيث يرى البعض أن واشنطن لا تقدم دليلاً دامغاً على تورط القوارب بالتهريب، فيما يصفها آخرون بأنها “عمليات إعدام خارج نطاق القضاء”، بينما ترى الأمم المتحدة أن هذه الهجمات انتهاك للقانون الدولي، وأن ما يترتب عليها من خسائر بشرية متزايدة أمر غير مقبول، ويجب أن تتوقف.