سويسرا: محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران غداً الجمعة لبحث تنفيذ الاتفاق

بيرن-سانا

أعلنت الحكومة السويسرية اليوم الخميس أن محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران من المقرر أن تُعقد غداً الجمعة في منتجع بورغنستوك الجبلي، وذلك عقب توقيع اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

ونقلت وكالة رويترز عن الحكومة قولها: إن الخطة الحالية تقضي بعقد اجتماع يضم واشنطن وطهران، إلى جانب الوسيطين باكستان وقطر ودول أخرى معنية.

فيما قالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان: “لا تتوفر حالياً معلومات إضافية بشأن جدول أعمال الاجتماع أو تفاصيله”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان وقّعا اليوم الخميس إلكترونياً مذكرة التفاهم التي تنهي الحرب في المنطقة، فيما أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

ووقع ترامب المذكرة خلال عشاء عمل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي، وأُرسلت النسخة الموقعة إلى إيران والدول الوسيطة.

من جانبها، أكدت إيران توقيع الاتفاق، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي: إن “نص مذكرة تفاهم إسلام أباد اكتمل بتوقيع الرئيسين”، مشيراً إلى أن التوقيع تم إلكترونياً وأن إقامة مراسم رسمية “لم تكن واردة”.