وزيرا الخارجية الكويتي والأمريكي يبحثان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

واشنطن-سانا

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اجتماع في العاصمة واشنطن، الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في المجالات السياسية والدفاعية والاستثمارية والثقافية.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن الجانبين أدانا الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة ضد الكويت، والتأكيد على حق الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وسلامة أراضيها.



وشددا على أهمية مواصلة التنسيق الكويتي-الأمريكي في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة، لمواجهة التحديات الراهنة والتعامل مع التطورات المتسارعة وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويحفظ أمن المنطقة وازدهارها.



وقتل شخص وأصيب آخرون جراء اعتداء إيراني يوم أمس الأربعاء استهدف مطار الكويت الدولي.‏