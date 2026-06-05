واشنطن تفرض عقوبات جديدة على الرئيس الكوبي وكيانات حكومية

واشنطن-سانا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانل، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات والكيانات المرتبطة بالحكومة الكوبية.

وذكرت رويترز نقلاً عن موقع وزارة الخزانة الأمريكية، أن الإجراءات الأخيرة شملت أربعة أشخاص وخمسة كيانات حكومية، من بينها وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية، وذلك في سياق تشديد الضغوط الاقتصادية والسياسية المفروضة على الجزيرة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من العقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية ضد القيادة الكوبية، حيث فرضت واشنطن في الشهر الماضي عقوبات مماثلة استهدفت 11 مسؤولاً كوبياً، من بينهم وزير الاتصالات وقادة عسكريون.