ترامب يهدد بنشر شرطة الهجرة في المطارات الأمريكية إثر تفاقم أزمة الشلل الحكومي

واشنطن-سانا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت بنشر عناصر وكالة الهجرة والجمارك “ICE” لتولي مهام التفتيش الأمني في المطارات الأمريكية، وذلك في ظل أزمة نقص العناصر المتخصصين الناتجة عن استمرار الشلل الحكومي الجزئي.

ونقلت فرانس برس عن ترامب قوله في منشور على منصته “تروث سوشال”: “إنه في حال عدم توقيع الديمقراطيين فوراً على اتفاق يضمن أمن المطارات، فإنه سيقوم بنشر عناصر وكالة الهجرة لتولي المهام الأمنية هناك”، مهاجماً من وصفهم بـ “اليسار المتطرف” في الحزب الديمقراطي.

ويأتي هذا التهديد في وقت تشهد فيه المطارات الأمريكية فترات انتظار طويلة بسبب توقف صرف رواتب الموظفين المتخصصين نتيجة دخول وزارة الأمن الداخلي في حالة إغلاق جزئي منذ الـ 14 من شباط الماضي، إثر الخلافات العميقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول سياسات الهجرة.

يشار إلى أنّ هذا ثالث إغلاق خلال ولاية ترامب الثانية حيث امتد الإغلاق الأول 35 يوماً في كانون الأول عام 2018 في حين استمر الإغلاق الحكومي الثاني لفترة قياسية على مدار 43 يوماً في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين.