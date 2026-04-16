أمير قطر ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان دعم مسار التهدئة وضمان أمن واستقرار المنطقة

photo 2026 04 16 15 25 49 أمير قطر ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان دعم مسار التهدئة وضمان أمن واستقرار المنطقة

الدوحة-سانا

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ولا سيما التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر الديوان الأميري في بيان اليوم الخميس، أن أمير قطر أكد أهمية الجهود المبذولة لدعم خفض التصعيد وتعزيز الحوار الدبلوماسي، بما يخدم الأمن والسلم الإقليميين.

من جانبه، جدد رئيس الوزراء الباكستاني إدانة بلاده للهجمات التي استهدفت قطر وعدداً من دول المنطقة، مؤكداً تضامن باكستان الكامل ودعمها للإجراءات التي تتخذها الدوحة لحماية سيادتها وصون أمنها واستقرارها.

وأكد الجانبان ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي، لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية.

وتشدد قطر باستمرار على أن حل الأزمة الراهنة ينبغي أن يكون إقليمياً، وأن الأولوية تتركز على تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتحويله إلى حالة سلام دائم.

