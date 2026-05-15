الولايات المتحدة تقدم 1.8 مليار دولار مساعدات إنسانية للأمم المتحدة

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس عن تخصيص 1.8 مليار دولار من المساعدات الإنسانية الجديدة للأمم المتحدة، مشروطة بتوافقها مع مصالح السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية.



ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية جيريمي ليوين قوله: إن المساعدات ستقدم من خلال آلية جديدة تركز على المناطق التي تتوافق مع “المصالح الوطنية” لواشنطن.



من جانبه، أكد رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” توم فليتشر، تمسك المنظمة الدولية بمبادئ الحياد وعدم الانحياز، مبيناً أن المكتب جمع حتى الآن 7.38 مليارات دولار من 65 دولة، فيما يسعى للوصول إلى 23 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية لهذا العام.



ويأتي هذا الإعلان في وقت لا تزال فيه واشنطن مدينة للأمم المتحدة بنحو 4 مليارات دولار، تشمل مستحقات لبعثات حفظ السلام والميزانية العادية للمنظمة، فضلاً عن مستحقات المحاكم الدولية.