انطلاق أعمال المؤتمر الأول لأمراض النساء والتوليد في دمشق بمشاركة عربية ودولية واسعة

‏دمشق-سانا

‏انطلقت اليوم الخميس فعاليات المؤتمر العلمي الأول في سوريا، لـ “اتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد “فاغوس” (FAGOS)، والتجمع السوري الأوروبي لأورام النساء(SEGOC)”، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع نقابة أطباء سوريا، والجمعية السورية للمولدين والنسائيين، والجمعيّة السوريّة لأطباء طفل الأنبوب، في فندق الداما روز بدمشق.

‏ويتضمن المؤتمر الذي أُفتتح بمشاركة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي مروان ‏الحلبي، والصحة مصعب العلي، ‏والمالية محمد يسر برنية، والسياحة مازن ‏الصالحاني، ‏ورشات عمل ومحاضرات متخصصة، بمشاركة أطباء اختصاصيين من سوريا، وأكثر من 35 متحدثاً عالمياً، ويستمر ثلاثة أيام.

وناقش المؤتمر الذي يرافقه معرض طبي متخصص لأحدث الأجهزة الطبية والصناعات الدوائية،‎ أحدث المستجدات الطبية في الخصوبة والعقم، وطبّ الجنين والأورام والسرطانات النسائية، والجراحة التنظيرية النسائية.

‏وزير التعليم العالي: المؤتمر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، في كلمته الافتتاحية، أن المؤتمر يعد منصةً عربيةً وإنسانيةً متقدمة، مشيراً إلى أن محاوره تمس جوهر الصحة الوطنية، ومستقبل الأسرة، وحق المرأة في رعاية متقدمة آمنة كريمة.

واعتبر الوزير الحلبي أن هذا المؤتمر يعد ببناء شبكاتٍ علمية مستدامة، وتحديث البروتوكولات، وتعميق التعاون في البحث والتدريب، وفتح آفاق أوسع أمام الأطباء الشباب ليكونوا جزءاً من حركة الطب العالمي، وفي قلبها الفاعل والمبدع.

الوزير الحلبي: سوريا جزء من الفضاء العلمي العربي والإنساني

‏وأضاف الوزير الحلبي: إن سوريا تعوّل كثيراً على العلم والكفاءات والشراكات الرصينة، وإن حضور هذا الحشد العلمي السوري والعربي والأوروبي في دمشق دليلٌ على أن سوريا كانت وستبقى جزءاً أصيلاً من الفضاء العلمي العربي والإنساني، وأن أبوابَ التعاون الأكاديمي والطبي والبحثي ستبقى مفتوحةً لكل الشراكات التي تبني المعرفة، وترفع الجودة، وتخدم المريض، وتصون الإنسان.

‏

‏وأشار الوزير الحلبي إلى أن الوزارة تريد لجامعاتها ومشافيها التعليمية أن تنتقل إلى إنتاج المعرفة، والمشاركة في صناعة المستجدات، والإسهام في تشكيل الأجندات العلمية للمؤتمرات، مؤكداً التزام الوزارة بدعم البحث العلمي الطبي التطبيقي، وتطوير برامج الاختصاص والدراسات العليا، ورفع كفاءة التدريب السريري، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والمشافي والجمعيّات العلميّة والمراكز البحثية، بما ينعكس مباشرةً على جودة الخدمة الطبيّة وسلامة المريضة وكرامة الإنسان.



وزير الصحة: الاهتمام بالرعاية الصحة الإنجابية

وبين وزير الصحة مصعب العلي أن من أولويات الوزارة هو إرساء البرامج الأساسية لتعزيز والاهتمام بالرعاية الصحة الإنجابية ورعاية الحوامل ورعاية الأطفال حديثي الولادة، لتكون المرأة هي الأساس للتنمية المستدامة.

‏

ولفت الوزير العلي إلى أن هذه المؤتمرات تشكّل فرصة مهمة وأساسية لتبادل الخبرات والأفكار والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم، في ظل التطورات المتسارعة التي شهدتها مختلف المجالات الطبية، ولا سيما في اختصاص أمراض النساء، سواء في التشخيص المبكر، ورعاية الحوامل، وتقنيات الإخصاب المساعد (طفل الأنبوب)، أو في علاج الأمراض النسائية المختلفة.

‏

رفع مستوى صحة المرأة العربية

وأكد رئيس الاتحاد العربي لجمعيات أمراض النساء والتوليد الدكتور عمرو النوري لـ سانا، أهمية رفع مستوى صحة المرأة والاهتمام بها في كل أرجاء العالم العربي، مشيراً إلى أن وجودهم في سوريا يهدف إلى التركيز على مجال التدريب ومنح الاعتماد الأكاديمي والمهني للمؤسسات المختلفة، إضافة لتدريب الأطباء وتطوير مهاراتهم الجراحية والطبية.



وأشار النوري إلى أنه يشارك في فعاليات المؤتمر جمعيات مختلفة، وروابط تعمل تحت مظلة الاتحاد، منها الأورام، وطب الأم والجنين، والجراحات التنظيرية، وكلها تمثل العالم العربي وتسعى لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرأة.

مشاركة أكثر من 300 طبيب

بدوره، أعرب رئيس التجمع السوري الأوروبي لأورام النساء الدكتور أحمد صياصنة، عن سعادته وفخره بعقد المؤتمر في “بلده الأم سوريا”، مشيراً إلى أنه يهدف إلى توحيد الرؤى وتبادل الخبرات والبروتوكولات الطبية بين الخبراء، بما يخدم تطوير آليات علاج المريضة السورية المصابة بالسرطان، والخروج بتوصيات علمية موحدة تخدم القضايا المشتركة في هذا التخصص.

وأوضح صياصنة أن اليوم الأول من المؤتمر خُصص للأورام النسائية، والثاني لأمراض العقم والطب الجنيني، والثالث للأمراض السليمة في جراحة النساء، مشيراً إلى أن عدد المحاضرين يبلغ نحو 25 محاضراً من الخبراء المتميزين، وبلغ عدد الحضور نحو 250 طبيباً مختصاً والعدد في ازدياد مستمر مع استمرار التسجيل، إضافة إلى نحو 50 مشاركاً (أونلاين)، لافتاً إلى وجود جلسات متخصصة تتناسب مع اهتمامات الأطباء في مختلف المجالات.

مشاركة محاضرين عرب وأجانب

رئيس المؤتمر الدكتور صلاح شيخة أشار إلى أهمية المؤتمر نظراً لكثرة وتنوع المواضيع التي يتضمنها، والمشاركين فيه من محاضرين عرب وأجانب، من بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، ولبنان، وفلسطين، ومصر، ما يجعله مؤتمراً متنوعاً وغنياً بالخبرات الدولية، وهو ما سينعكس إيجاباً على الأطباء في سوريا ويرفع من سويتهم، وخاصة الذين هم في طور الاختصاص والأطباء المقيمين في اختصاص التوليد والأمراض النسائية.



‏وبين رئيس جمعية أطفال الأنابيب الدكتور رامي الناصر، أن انعقاد المؤتمر في دمشق، يحمل رسالة أمل وعطاء، ويؤكد أهمية العلم والتعاون في خدمة الإنسانية والارتقاء بالقطاع الصحي، معرباً عن أمله أن تسهم جلسات المؤتمر في تعزيز المعرفة، وبناء جسور التواصل المهني بين الجميع، وأن يكون المؤتمر خطوة مميزة نحو مستقبل طبي أكثر تطوراً وإبداعاً.



وحضر افتتاح المؤتمر معاونو عدد من الوزراء، وسفراء، ورؤساء جامعات، ورؤساء ومُمثلي نقابات واتحادات وجمعيات علمية سورية وعربية وأوروبية، وأطباء وباحثين.



يذكر أن ورشة عمل نظمت منذ يومين تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع اتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد والتجمع الأوروبي السوري لأمراض النساء، وذلك ضمن الورشات التحضيرية للمؤتمر، وحملت عنوان “جراحة الأورام النسائية” في المشفى ‏الوطني ‏الجامعي بدمشق بمشاركة نحو 100 ‏طبيب.



وركزت الورشة على أحدث التقنيات والتجهيزات ‏المستخدمة في ‏الجراحة النسائية، وسبل إجراء العمليات بأعلى ‏درجات الأمان، ‏وذلك بالتعاون مع اتحاد الجمعيات العربية ‏لأمراض النساء والتوليد ‌‎(FAGOS)‎، والتجمع الأوروبي ‏السوري لأمراض النساء (SEGOC).