مصرع 12 شخصاً جراء اندلاع حريق بدار للمسنين في سيرلانكا

كولومبو-سانا



لقي 12 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون، جراء اندلاع حريق بدار لرعاية المسنين غربي سيرلانكا.



ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المتحدث باسم الشرطة المحلية فريدريك ووتلر قوله اليوم الخميس: إن النيران اشتعلت في دار رعاية المسنين ببلدة أنغورواتوتا، والذي يضم أيضاً أشخاصاً يعانون من أمراض عقلية، لافتاً إلى أن 12 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون بحروق متفاوتة، فيما تم إنقاذ 51 من نزلاء الدار بمساعدة الشرطة ونقلهم بالحافلات إلى مكان آمن.



ولفت المتحدث إلى أنه تم إلقاء القبض على مدير الدار بتهمة التسبب في حدوث وفيات نتيجة الإهمال في حين لا تزال التحقيقات جارية.



وشهدت سريلانكا العام الماضي عدة حوادث وكوارث طبيعية مؤسفة، أسفرت عن مصرع العشرات جراء الفيضانات والأعاصير، إضافة لحوادث السير.

