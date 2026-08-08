الاتحاد الأوروبي يسرع خطط “أيريس 2” الدفاعية

بروكسل-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي تعزيز خططه لكوكبة أقمار صناعية سيادية ضمن مشروع “أيريس 2 “، وتسريع موعد إطلاق خدماتها عاماً واحداً إلى عام 2029، في ظل البيئة الأمنية المتغيرة والحاجة إلى تعزيز قدرات الاتصالات الآمنة.

وأوضح الاتحاد في بيان له على منصة “إكس” اليوم السبت، أن مشروع “أيريس2” سيتطلب إضافة 66 قمراً صناعياً، ليرتفع إجمالي عدد أقمار الكوكبة إلى 348 قمراً.

وأشار إلى أن تسريع نشر الكوكبة وإضافة الأقمار الصناعية سيتطلبان تمويلاً إضافياً، سيتم تخصيصه ضمن ميزانية الاتحاد للسنوات الست المقبلة، إلى جانب استثمارات إضافية من الدول الأعضاء، من دون الكشف عن حجم التمويل الإضافي المطلوب.

ويستهدف مشروع “أيريس 2” استثمارات تتجاوز 15.6 مليار يورو، أي نحو 18 مليار دولار، ويأتي ضمن جهود أوسع للاتحاد الأوروبي لتعزيز بنيته التحتية الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على مزودي الخدمات من خارج أوروبا.

ويهدف المشروع إلى إنشاء خدمة أوروبية موحدة للاتصالات الآمنة، بما يوفر قدرات اتصال مرنة وآمنة للمؤسسات والجهات الحكومية الأوروبية، بدلاً من الاعتماد على مزودي خدمات أجانب أو خدمات مجزأة من دول مختلفة.