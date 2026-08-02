اتصالات مصرية مع قطر والعراق والمبعوث الأمريكي لبحث خفض التصعيد في المنطقة

القاهرة-سانا



بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصالات هاتفية منفصلة، اليوم الأحد، مع نظيريه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والعراقي فؤاد حسين، والمبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ‏ويتكوف، جهود خفض التصعيد في المنطقة.



وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الوزيرين المصري والقطري أكدا أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد، والعودة إلى المسار التفاوضي، بما يسهم في احتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مشددين على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في تسوية الأزمات الإقليمية بالوسائل السلمية.



كما تناولت مباحثات الوزيرين المصري والعراقي أهمية العمل المشترك، لدعم جهود التهدئة وتسوية الأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنبها المزيد من التوتر.



وخلال اتصاله مع ويتكوف أكد وزير الخارجية المصري أهمية مواصلة العمل المشترك، لتجنب اتساع دائرة التوتر في المنطقة، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء الأزمات القائمة بالمنطقة، ودعم مسارات التهدئة.



وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، شدد الوزير عبد العاطي خلال مباحثاته الهاتفية على أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة، بما يسهم في ضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية.



وكان وزراء خارجية قطر والسعودية والأردن والكويت، أكدوا خلال اتصالات هاتفية في وقت سابق اليوم الأحد، أهمية التزام ‏جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في ‏إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لضمان حرية ‏الملاحة في مضيق هرمز، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة ‏وخفض التصعيد فيها وتعزيز الاستقرار الإقليمي‎.‎