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مساجد زملكا في ريف دمشق تصدح بالتكبيرات في الذكرى الـ 13 لمجزرة الكيماوي

مساجد زملكا في ريف دمشق تصدح بالتكبيرات في الذكرى الـ 13 لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد.

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