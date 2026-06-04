إصابة 6 فلسطينيين واعتقال 16 آخرين جراء اعتداءات الاحتلال على الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أُصيب 6 فلسطينيين، واعتقل 16 آخرون، كما هدمت منشأة صناعية اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الدوحة في بيت لحم، وفتشت منزلاً، واعتدت على ساكنيه بالضرب، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح ورضوض، فيما أصيب فلسطيني إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه بالضرب في بلدة بيتا جنوب نابلس.

كما داهم جنود الاحتلال مدينة أريحا ومخيميها، وبلدات حوسان في بيت لحم، والظاهرية في الخليل، وأم الصفا ودير أبو مشعل في رام الله، وحي واد عز الدين وبلدة اليامون في جنين، واعتقلت 16 فلسطينياً، بينهم فلسطينية من ذوي الإعاقة.

وهدمت قوات الاحتلال منشأة صناعية في منطقة “قبر حلوة” قرب بلدة دار صلاح شرق بيت لحم، كما استولت على جرافة.

مستوطنون يستولون على أراض في الخليل

اعتدى مستوطنون إسرائيليون على بلدة إذنا غرب الخليل، وحرثوا مساحات من أراضي الفلسطينيين في منطقة الجلاطية شرق البلدة، تمهيداً للاستيلاء عليها، كما اعتدوا على حظيرة للأغنام في المنطقة وسرقوا عدداً منها.



وكان أربعة عشر خبيراً أممياً مستقلاً حذّروا في بيان مشترك أمس من التصاعد الحاد في وتيرة “إرهاب المستوطنين الإسرائيليين” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يشكله من خطرٍ وجوديٍ على المجتمعات الفلسطينية، مطالبين إسرائيل بالكف الفوري عن تسهيل أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون وعمليات التهجير القسري.