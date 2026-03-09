البرلمان الأوروبي يحذر من تداعيات الهجمات الإيرانية على أمن الطاقة

باريس-سانا

أدانت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول الخليج، واصفة إياها بـ “السافرة”، ومحذرة من تداعياتها الخطيرة على أمن الطاقة العالمي.

وأكدت ميتسولا في كلمة لها خلال افتتاح الدورة العامة لشهر آذار أمام الجلسة العامة للاتحاد الأوروبي المنعقدة في ستراسبورغ، اليوم الإثنين، وقوف الاتحاد إلى جانب الدول المستهدفة في وجه هذه الاعتداءات.

وأشارت ميتسولا إلى القمع الذي يعاني منه الشعب الإيراني، منوهة بمواقف البرلمان الأوروبي في الوقوف إلى جانب الإيرانيين، ومواصلة الضغط لتمكينهم من تقرير مصيرهم والعيش في حرية.

وتشهد المنطقة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي تصعيداً عسكرياً مع استمرار الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي طالت منشآت حيوية في عدة دول عربية وإقليمية.

وأثارت الهجمات الإيرانية مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة، وتهديد إمدادات الطاقة وحركة الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية.