تعرض سفينة شحن روسية لهجوم في البحر الأسود

thumbs b c 10d9b9570f2418791259b54ad1c728e7 تعرض سفينة شحن روسية لهجوم في البحر الأسود
الأناضول

إسطنبول-سانا

أعلنت إدارة الشؤون البحرية التركية اليوم أن سفينة شحن روسية تعرضت لهجوم في البحر الأسود، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بين أفراد طاقمها.

وقالت الإدارة في تدوينة على منصة إكس: ” أبلغت السفينة “ميدفولغا 2” عن تعرضها لهجوم على مسافة 80 ميلاً بحرياً من السواحل التركية على البحر الأسود، وهي في طريقها من روسيا نحو جورجيا ناقلة حمولة من زيت دوار الشمس”، مشيرة إلى أن السفينة لم تطلب المساعدة وأنها تتجه إلى مرفأ سينوب التركي.

فيما قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري️ في أول تعليق لها: إن “الهجوم على سفينة الشحن الروسية ميدفولغا-2 في البحر الأسود نفذته طائرات مسيرة”.

ويأتي هذا الحادث بعد هجومين تبنّتهما أوكرانيا يومي الجمعة والسبت في المنطقة الاقتصادية التركية من البحر الأسود، استهدفا ناقلتين محملتين بالوقود.

وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس إلى أن مثل هذه الهجمات تعبر عن تصعيد مقلق، معتبراً أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا بات يهدد سلامة الملاحة في البحر الأسود.

احتجاج داخل مقر مايكروسوفت ضد تعاونها مع إسرائيل في عدوانها على غزة
زلزال بقوة 6.1 درجات يهز ولاية باليكسير التركية دون تسجيل أضرار
مقتل شخص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
الخارجية الفلسطينية: اقتحام نتنياهو للضفة انتهاك للقانون الدولي
السيسي يؤكد أهمية تثيبت وقف إطلاق النار وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك