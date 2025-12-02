تعرض سفينة شحن روسية لهجوم في البحر الأسود

إسطنبول-سانا

أعلنت إدارة الشؤون البحرية التركية اليوم أن سفينة شحن روسية تعرضت لهجوم في البحر الأسود، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بين أفراد طاقمها.

وقالت الإدارة في تدوينة على منصة إكس: ” أبلغت السفينة “ميدفولغا 2” عن تعرضها لهجوم على مسافة 80 ميلاً بحرياً من السواحل التركية على البحر الأسود، وهي في طريقها من روسيا نحو جورجيا ناقلة حمولة من زيت دوار الشمس”، مشيرة إلى أن السفينة لم تطلب المساعدة وأنها تتجه إلى مرفأ سينوب التركي.

فيما قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري️ في أول تعليق لها: إن “الهجوم على سفينة الشحن الروسية ميدفولغا-2 في البحر الأسود نفذته طائرات مسيرة”.

ويأتي هذا الحادث بعد هجومين تبنّتهما أوكرانيا يومي الجمعة والسبت في المنطقة الاقتصادية التركية من البحر الأسود، استهدفا ناقلتين محملتين بالوقود.

وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس إلى أن مثل هذه الهجمات تعبر عن تصعيد مقلق، معتبراً أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا بات يهدد سلامة الملاحة في البحر الأسود.