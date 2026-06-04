مجلس النواب الأمريكي يدعم قراراً لوقف الحرب ضد إيران

واشنطن-سانا

أقر مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، قراراً طرحه أعضاء من الحزب الديمقراطي يدعو إلى وقف العمليات العسكرية ضد إيران إلى حين صدور تفويض رسمي من الكونغرس يجيز الأعمال القتالية.

وذكرت وكالة رويترز، أن القرار حظي بتأييد 215 نائباً مقابل 208 أصوات معارضة، بعد انضمام أربعة نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين في التصويت لصالحه، في مؤشر على تنامي المخاوف داخل الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن استمرار الحرب.

ولا يزال القرار بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذاً، كما يتعين حصوله على أغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ لتجاوز حق النقض (الفيتو)، الذي يُرجح أن يلجأ إليه ترامب.

ويأتي التصويت بعد إخفاق ثلاثة مشاريع قرارات سابقة تتعلق بصلاحيات الحرب في الحصول على موافقة مجلس النواب بفوارق ضئيلة، فيما كان مجلس الشيوخ قد أقر الشهر الماضي، في تصويت إجرائي، قراراً منفصلاً يحمل مضموناً مشابهاً، عقب فشل سبع محاولات سابقة.