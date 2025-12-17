ميلوني: وقف إطلاق النار في غزة هش ويتطلب جهوداً دولية لضمان الاستقرار

روما-سانا

وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني وقف إطلاق النار في قطاع غزة بـ”الهش”، داعيةً إلى تضافر الجهود الدولية لضمان استمراره وتهيئة الظروف لتحقيق حل الدولتين.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية اليوم عن ميلوني، قولها في إحاطة أمام مجلس النواب الإيطالي عشية انعقاد المجلس الأوروبي يومي ال 18 وال19 من كانون الأول: إن “هذه هدنة هشة ومسار معقد وطموح”، داعية جميع الأطراف المعنية للقيام بدور فاعل في ترسيخ وقف إطلاق النار بما يضمن استقراراً طويل الأمد في القطاع، حتى يتحقق حلم حل الدولتين.

ولفتت ميلوني إلى أن استمرار اتفاق وقف إطلاق النار من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، ويمهد الطريق أمام حل سياسي شامل يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتطرقت ميلوني إلى الجدل الدائر داخل إيطاليا حول المواقف من الحرب على غزة، معتبرة أن هناك “تناقضات” في بعض الخطابات السياسية والإعلامية، كما دافعت عن موقف حكومتها إزاء الاتهامات الموجهة لها بشأن ما يجري في القطاع.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الدعوات الأوروبية والأممية لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، في ظل التحذيرات المتكررة من تفاقم الكارثة الإنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، عبر تنفيذ اعتداءات متواصلة على الفلسطينيين وعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.