هجمات بطائرات مسيّرة على مواقع عدة في بغداد

بغداد-سانا

أعلنت العراق اليوم السبت، تعرّض مقرّ جهاز المخابرات الوطني العراقي وسط بغداد لهجوم بطائرة مسيّرة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن رئيس خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية سعد معن قوله في بيان: إنّ “مقر جهاز المخابرات في منطقة المنصور استُهدف بطائرة مسيّرة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني أيضاً بسقوط مسيّرة استطلاع في “نادي الصيد” في منطقة المنصور، وتنفيذ مسيّرة أخرى هجوماً على مبنى اتصالات تابع لجهاز المخابرات العراقي.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ الـ 28 من شباط الماضي هجمات على إيران، التي ترد بدورها بإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، كما تعتدي على دول عدة في المنطقة.

