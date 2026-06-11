الكويت تعلن اعتراض 24 مسيّرة خلال 48 ساعة وتؤكد استمرار التصدي للاعتداءات

الكويت-سانا



أعنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الخميس، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 24 طائرة مسيرة دخلت أجواء البلاد خلال الساعات الـ 48 الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع سعود العطوان قوله في بيان على منصة “x”: “رصدنا 24 مسيّرة معادية خلال الـ 48 ساعة الماضية تم التعامل معها، وفق الإجراءات المتبعة”.

وأوضح العطوان أنه “منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على الكويت تم إسقاط 893 طائرة مسيرة و379 صاروخاً بالستياً و15 صاروخاً جوالاً”، مؤكداً استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها وواجباتها ضد هذه الاعتداءات.

وأشار إلى أنه لم تسجل إصابات بشرية بل أضرار مادية محدودة.

وكان الجيش الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم أنه تعامل مع أهداف جوية معادية اخترقت أجواء البلاد.

ويأتي هذا التطور في ظل اتساع نطاق المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أنها بدأت تنفيذ “ضربات دفاعية إضافية”، استهدفت عدة مناطق داخل إيران.