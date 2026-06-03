مقتل فلسطينيين اثنين جراء قصف إسرائيلي على غزة واعتقالات بالضفة ‏الغربية

القدس المحتلة-سانا ‏

قُتل فلسطينيان، اليوم الأربعاء، جراء قصف بطائرة مسيّرة إسرائيلية ‏استهدف مناطق في قطاع غزة، فيما تواصلت عمليات الاعتقال والمداهمات ‏في الضفة الغربية.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن طائرة ‏مسيّرة أطلقت صاروخاً على منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، ما أدى إلى ‏مقتل فلسطيني، في حين توفيت امرأة متأثرة بجروح كانت قد أصيبت بها قبل ‏نحو أسبوع، جراء قصف استهدف مخيم غيث في خان يونس جنوب القطاع.‏

وأشارت المصادر إلى أن حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ تشرين الأول ‌‏2023 ارتفعت إلى 72,944 قتيلاً، بينهم 935 قتيلاً منذ دخول اتفاق وقف ‏إطلاق النار حيز التنفيذ في الـ 11 من تشرين الأول 2025.‏

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين في ‏بلدتي مردا شمال محافظة سلفيت وطولكرم، إضافة إلى شخص آخر من ‏مخيم عسكر شرق نابلس.‏

كما أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين إسرائيليين هاجموا منازل في قرية ‏المنية جنوب شرق بيت لحم، ورشقوها بالحجارة، دون تسجيل إصابات.‏

وشهدت الأراضي الفلسطينية، أمس الثلاثاء، سلسلة من الانتهاكات ‏والاعتداءات الإسرائيلية، شملت قطاع غزة والضفة الغربية، وأسفرت عن ‏سقوط قتيل وإصابات، إلى جانب عمليات حرق وتجريف أراضٍ واعتقالات.‏