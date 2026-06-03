مقتل فلسطينيين اثنين جراء قصف إسرائيلي على غزة واعتقالات بالضفة ‏الغربية

القدس المحتلة-سانا
قُتل فلسطينيان، اليوم الأربعاء، جراء قصف بطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف مناطق في قطاع غزة، فيما تواصلت عمليات الاعتقال والمداهمات في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن طائرة مسيّرة أطلقت صاروخاً على منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطيني، في حين توفيت امرأة متأثرة بجروح كانت قد أصيبت بها قبل نحو أسبوع، جراء قصف استهدف مخيم غيث في خان يونس جنوب القطاع.
وأشارت المصادر إلى أن حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72,944 قتيلاً، بينهم 935 قتيلاً منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الـ 11 من تشرين الأول 2025.
وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين في بلدتي مردا شمال محافظة سلفيت وطولكرم، إضافة إلى شخص آخر من مخيم عسكر شرق نابلس.
كما أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين إسرائيليين هاجموا منازل في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، ورشقوها بالحجارة، دون تسجيل إصابات.
وشهدت الأراضي الفلسطينية، أمس الثلاثاء، سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، شملت قطاع غزة والضفة الغربية، وأسفرت عن سقوط قتيل وإصابات، إلى جانب عمليات حرق وتجريف أراضٍ واعتقالات.