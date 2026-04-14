مقتل شخصين في ضربة أميركية على قارب في المحيط الهادئ

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأميركي أمس الإثنين عن استهداف قارب “يشتبه بتهريبه المخدرات” في شرق المحيط الهادئ، ومقتل شخصين في العملية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن القيادة العسكرية الأميركية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي قولها في بيان: إن “القارب كان يبحر على طرق معروفة لتهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، وكان يشارك في عمليات تهريب مخدرات عندما تم استهدافه، ما أدى إلى مقتل شخصين كانا على متنه”.

وبدأت الولايات المتحدة استهداف قوارب تقول إنها تهرب المخدرات مطلع أيلول الماضي، ونشرت قوة كبيرة في منطقة الكاريبي، حيث شنت قواتها في الأشهر الأخيرة غارات على قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات، واستولت على ناقلات نفط، وقُتل في هذه الضربات 170 شخصاً على الأقل.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك