مقتل أربعة أشخاص في ضربة أمريكية على قارب في المحيط الهادئ

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي أمس الثلاثاء، مقتل أربعة أشخاص في ضربة على قارب “يشتبه بتهريبه المخدرات” شرق المحيط الهادئ، وذلك في رابع هجوم من نوعه خلال أربعة أيام.

ونقلت وكالة فرانس برس عن القيادة العسكرية الأمريكية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي قولها في بيان على منصة “إكس”: إن “القارب كان يشارك في عمليات تهريب مخدرات”، لافتةً إلى أن أربعة من تجار المخدرات قتلوا خلال هذه العملية.

وقُتل شخصان في ضربة مماثلة أمس الأول، فيما قالت القيادة الأمريكية: إن ضربتين السبت الماضي أسفرتا عن مقتل خمسة أشخاص، ونجاة شخص واحد.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد قتلى الحملة العسكرية الأمريكية ضد مهربي المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ إلى 174 على الأقل، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.

ونشرت واشنطن قوة كبيرة في منطقة الكاريبي، حيث شنت قواتها في الأشهر الأخيرة غارات على قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات، واستولت على ناقلات نفط، ونفذت عملية في العاصمة الفنزويلية اعتقلت خلالها الرئيس نيكولاس مادورو.