العراق يجدد تمديد إغلاق أجوائه لمدة 72 ساعة

بغداد-سانا

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الثلاثاء، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة ثلاثة أيام أخرى، استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن سلطة الطيران قولها في بيان: “تقرر تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من اليوم الثلاثاء ولغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم الجمعة، وذلك كإجراء احترازي مؤقت”.

وأضافت: إن “هذا القرار يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية، على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات”، مشيرة إلى أنه “سيتم إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً”.

واتخذت العديد من دول المنطقة مؤخراً قرارات بإغلاق مجالها الجوي أو أجزاء منها بشكل مؤقت، لضمان سلامة الحركة الجوية وحماية المدنيين من المخاطر الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

