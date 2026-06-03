مقتل 7 بينهم 4 سوريين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل 7 أشخاص بينهم 4 سوريين، وأصيب آخرون اليوم الأربعاء، جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن مسيّرات الاحتلال استهدفت طريق الميادين في منطقة الحوش، ما أدى إلى مقتل أربعة سوريين، واستهدفت طريق المعمورة الحوش، وسيارة في بلدة صديقين، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين ووقوع عدد من الإصابات، فيما قتل مسعف في غارة لمسيّرة على حي العين في بلدة عربصاليم.

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة أعلن عن مقتل 5 أشخاص وجرح 48، بينهم طبيب وعاملون صحيون في مستشفى تبنين، جراء غارات إسرائيلية من منتصف ليل الإثنين وحتى الثامنة مساء الثلاثاء، مشيراً إلى أن اعتداءات الاحتلال على المستشفيات والمراكز الصحية تناقض كل الأعراف والقوانين الدولية.

كما نفذ العدو الإسرائيلي عمليات تفجير متتالية وعنيفة في منطقة عريض مرجعيون، بعد ليلة شهدت تفجيرات مماثلة في دبين وعريض دبين، وتسببت الانفجارات بأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة، كما تحطمت نوافذ وواجهات عدد من المنازل والمحال التجارية في بلدة جديدة مرجعيون.