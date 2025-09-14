ارتقاء 32 فلسطينياً وإصابة العشرات بعدوان الاحتلال على غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 32 فلسطينياً وأصيب العشرات منذ فجر اليوم جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية: إن مستشفيات القطاع استقبلت جثامين 28 فلسطينياً ارتقوا بالقصف الإسرائيلي المتواصل.

كما فتحت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة صوب منتظري المساعدات الإنسانية شمال مدينة رفح، ما أسفر عن ارتقاء 4 فلسطينيين وإصابة العشرات.

ومنذ السابع من تشرين الأول عام 2023 تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن ارتقاء أكثر من 64803 فلسطينيين وإصابة 164264 آخرين، في حصيلة غير نهائية.