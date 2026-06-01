الكويت والبرلمان العربي يدينان التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد لبنان

الكويت-القاهرة-سانا

أدانت دولة الكويت والبرلمان العربي اليوم الإثنين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، والتوغل البري الواسع الذي تنفذه قوات الاحتلال في الجنوب اللبناني.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على منصة “إكس”: تدين دولة الكويت استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد لبنان وقيامها بتوغل بري واسع النطاق، بما يهدد حياة المدنيين، وينتهك بشكل صارخ سيادته وأمنه واستقراره.

وجدّدت الوزارة التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت والداعم لوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.

بدوره أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي عن إدانته الشديدة للعدوان الإسرائيلي، واستهدافه المدنيين في لبنان، وتدمير العديد من المناطق الآهلة بالسكان، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية بالدولة، في انتهاك سافر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وحذر اليماحي من خطورة تمادي الاحتلال في جرائم الحرب والانتهاكات التي يقوم بها، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات، وإلزامه بالامتثال التام لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأعرب اليماحي عن تضامن البرلمان العربي ودعمه الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، ومساندة كل الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة اللبنانية من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها، وبسط سيادتها على كامل أراضيها.

وتأتي هذه المواقف في وقت يواجه فيه لبنان عدواناً إسرائيلياً متواصلاً وانتهاكات مستمرة لسيادته، وسط تحذيرات دولية وعربية متصاعدة من خطورة استمرار الاحتلال في تصعيده العسكري، ومطالبات بضرورة الإسراع في تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة لضمان أمن واستقرار المنطقة.