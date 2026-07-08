فقدان طائرة شحن باكستانية قبالة سواحل كراتشي وجهود مكثفة للبحث عنها

اسلام آباد-سانا



فقدت طائرة شحن باكستانية الاتصال ببرج المراقبة أثناء رحلتها القادمة من إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مدينة كراتشي الباكستانية، ما أدى إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق قبالة السواحل.



ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية قوله: “إن طائرة الشحن فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية على بعد نحو 155 ميلاً بحرياً غرب كراتشي”، مشيراً إلى أن الطائرة كانت قد أبلغت عن عطل في نظام الملاحة الخاص بها، حيث قدم مركز مراقبة المنطقة التوجيهات اللازمة للطاقم فور تلقيه بلاغ الاستغاثة قبل اختفائها.



وأوضح المتحدث أنه تم تفعيل مركز تنسيق عمليات الإنقاذ لتنفيذ جهود مشتركة بهدف تحديد موقع الطائرة المفقودة، وهي من طراز “بوينغ 737” وتابعة لشركة “كي 2 كارغو”.



وفي السياق ذاته، أكدت مصادر في قطاع الطيران الباكستاني أن الطائرة اختفت تماماً عن شاشات الرادار، وعلى إثر ذلك استنفرت الأجهزة المعنية؛ حيث تشارك في عمليات البحث والإنقاذ طائرة تابعة لسلاح الجو الباكستاني من طراز “ساب”، وطائرة “ATR” تابعة للبحرية الباكستانية، بالإضافة إلى السفينة التجارية “لاهور” التابعة للمؤسسة الوطنية الباكستانية للشحن (PNSC) لتسريع وتيرة العثور على الطائرة.



يذكر أن الطائرة من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة “كي 2 كارغو”، عمرها 27 عاماً.