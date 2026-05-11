بنغلاديش تعلن وصول عدد وفيات تفشي الحصبة إلى 344 طفلاً

دكا-سانا



أعلنت السلطات الصحية في بنغلاديش، وفاة 344 طفلاً منذ بدء تفشي مرض الحصبة بالبلاد في آذار الماضي، مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات.

ونقلت وكالة أنباء بنغلاديش عن غرفة التحكم التابعة لمديرية الخدمات الصحية قولها في بيان لها: إن 11 طفلاً توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين المنتهية أمس الأحد، مشيرة إلى أنه تأكد إصابة أربعة منهم بالحصبة، بينما توفي السبعة الآخرون بعد ظهور أعراض المرض عليهم.

وأوضحت أن من بين إجمالي الأطفال المتوفين منذ 15 آذار الماضي، تأكدت إصابة 65 طفلاً بالحصبة، بينما توفي الباقون بعد ظهور الأعراض المرتبطة بالمرض.



وأشارت إلى تسجيل 282 إصابة جديدة بالحصبة بين الأطفال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى نقل 1278 طفلاً ظهرت عليهم أعراض المرض إلى المستشفيات خلال الفترة نفسها.

وتصدرت منطقة دكا قائمة المناطق الأكثر تضرراً بالمرض، حيث سجلت أعلى معدل للإصابات المشتبه بها بواقع 12578 حالة، تأكدت منها 2724 إصابة مخبرياً.