الدفاع الأردنية: إسقاط 49 صاروخاً ومسيّرة استهدفت أراضي المملكة

الدفاع الأردنية الدفاع الأردنية: إسقاط 49 صاروخاً ومسيّرة استهدفت أراضي المملكة

عمان-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الأردنية اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت بنجاح لـ 49 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيّرة استهدفت الأراضي الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله: إن الدفاعات الجوية أسقطت 13 صاروخاً باليستياً، بينما تم التعامل مع عدد من الطائرات المسيّرة وإسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم أدى إلى أضرار مادية محدودة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وعقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها، شنت إيران اعتداءات بالصواريخ على كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وأدانت هذه الدول الاعتداءات مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية.

لجنة أممية: 21 ألف طفل فلسطيني في غزة يعانون إعاقات دائمة
مصرع 14 شخصاً وإصابة 18 آخرين جراء إعصار راغاسا في تايوان
اليونيسف تطلق حملة واسعة للعودة للتعلم في غزة تشمل نحو 336 ألف طفل
أمير قطر والرئيس الفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
ترامب يدعو لاتفاق نووي محدث مع موسكو عقب انتهاء “نيو ستارت”
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك