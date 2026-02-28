الدفاع الأردنية: إسقاط 49 صاروخاً ومسيّرة استهدفت أراضي المملكة

عمان-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الأردنية اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت بنجاح لـ 49 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيّرة استهدفت الأراضي الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله: إن الدفاعات الجوية أسقطت 13 صاروخاً باليستياً، بينما تم التعامل مع عدد من الطائرات المسيّرة وإسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم أدى إلى أضرار مادية محدودة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وعقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها، شنت إيران اعتداءات بالصواريخ على كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وأدانت هذه الدول الاعتداءات مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية.