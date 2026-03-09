قطر والإمارات تتصديان لاعتداء إيراني جديد بالصواريخ والمسيرات

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم الإثنين أن القوات المسلحة القطرية تصدت لهجمة صاروخية استهدفت البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات المسلحة نجحت بالتصدي لـ 17 صاروخاً باليستياً و6 طائرات مسيّرة أطلقت من إيران دون تسجيل أي خسائر.

بدورها أعلنت الإمارات العربية المتحدة رصد دفاعاتها الجوية لـ 15 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران، تم تدمير 12 منها، فيما سقطت ثلاثة منها في البحر.

وقالت الدفاع الإماراتية، في بيان: إنها رصدت أيضاً 18 طائرة مسيرة، تم اعتراض 17 منها، فيما سقطت واحدة داخل أراضيها.

وأشارت إلى أنها رصدت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على البلاد 253 صاروخاً باليستياً جرى تدمير 233 منها، بينما سقطت 18 صاروخاً آخر في البحر، وسقط اثنان آخران على أرضها.

وأضافت أنها رصدت أيضا 1440 طائرة مسيرة إيرانية جرى اعتراض 1359 منها، فيما وقعت 81 مسيرة أخرى داخل أراضي البلاد، كما تم أيضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

وتتعرض عدد من دول المنطقة لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منذ الـ 28 من شباط الماضي، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وأضرار مادية.