سنتكوم تعلن تدمير 6 زوارق إيرانية وإسقاط صواريخ وطائرات مسيرة

واشنطن-سانا

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” الأدميرال براد كوبر اليوم الإثنين أن الجيش الأمريكي دمر ستة زوارق إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيرة، في إطار عملية أمريكية تهدف إلى ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ووفقاً لوكالة رويترز، حذر كوبر القوات الإيرانية بالابتعاد عن المواقع العسكرية الأمريكية خلال العملية، مؤكداً أن الحصار الأمريكي الذي يمنع السفن من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية لا يزال ساري المفعول، وأن نتائجه فاقت التوقعات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد في وقت سابق اليوم إيران بأنها ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ “مشروع الحرية” بهدف تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، مؤكداً أن واشنطن ستتولى إرشاد السفن وإخراجها بأمان محذراً من التعامل بحزم مع أي محاولة لعرقلة العملية.