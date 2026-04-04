إصابة 3 أشخاص جراء هجوم بطائرتين مسيرتين على حقل نفطي جنوب العراق

بغداد-سانا

أصيب ثلاثة أشخاص اليوم السبت جراء هجوم بطائرتين مسيرتين استهدف حقل الرميلة الشمالي النفطي جنوب العراق.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية وأخرى في قطاع الطاقة قولها: إن طائرتين مسيرتين استهدفتا حقل الرميلة الشمالي الذي تديره شركة بي.بي ما أسفر ⁠عن إصابة ثلاثة عمال عراقيين.

كما أوضح مهندسان ‌عراقيان ⁠يعملان في الحقل أن هجوم الطائرتين المسيرتين لم يؤثر على العمليات في هذا الجزء من ⁠حقل الرميلة النفطي العملاق، إذ استهدفتا منشأة لتخزين المعدات.

وتعرضت منشآت تخزين تابعة لشركات نفطية أجنبية في منطقة غربي البصرة بالعراق لهجوم بطائرة مسيرة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، ما أسفر عن اندلاع حريق فيها.

