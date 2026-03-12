تركيا تدين الهجمات الإسرائيلية على لبنان

أنقرة-سانا

أدانت تركيا اليوم الخميس، الهجمات التي تشنّها إسرائيل على لبنان لما تشكّله من انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

وقالت وزارة الخارجية التّركية في بيان: “ندين بشدة الهجمات التي تشنّها إسرائيل على لبنان، والتي تسببت في تهجير نحو مليون شخص من أماكنهم”، مؤكدةً تضامن تركيا مع الشعب اللبناني في مواجهة الضربات الإسرائيلية.

وشدّدت الوزارة على أنّ إسرائيل تحاول تعميق حالة عدم الاستقرار في المنطقة بمواصلة سياساتها التدميرية.

وأفادت بيانات رسمية لبنانية، بأن الهجمات الإسرائيلية منذ الـ 2 من آذار الجاري، تسببت في مقتل أكثر من 630 شخصاً، وإصابة 1586، إضافة إلى نزوح نحو 780 ألف شخص.

وكانت غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الخميس على بلدات جنوب لبنان والعاصمة بيروت، أسفرت عن مقتل 15 شخصاً فضلاً عن سقوط عشرات الإصابات.